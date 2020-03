Mulher é presa após enviar carta com ameaças para amiga na Capital

Um servidora federal procurou a polícia após receber uma carta com ameaça de incêndio a casa onde mora e de sequestro do filho caso não entregasse R$ 10 mil. A suspeita, identificada como Francisca Sandra Rodrigues de Oliveira, era amiga da vítima há 11 anos. Ela foi presa e autuada por extorsão.

"Se não fizer o que eu disser, vamos pegar seu filho e vamos sumir com ele. Você gosta do seu filho não é? Então, não tente nenhuma gracinha. Vamos colocar fogo na sua casa", escreveu.

Com monitoramento de policiais civis, a vítima combinou de deixar o dinheiro em um determinado local e a suspeita foi vista caminhando pelas proximidades a procura de alguma coisa, porém sem êxito. Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram com a mulher um aparelho celular que continha ligações realizadas para o número da vítima na data do crime.

Ela foi levada para o 25º Distrito Policial, onde foi autuada por extorsão e encontra-se à disposição da Justiça.