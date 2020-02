Mulher é presa após deixar criança de 4 anos sozinha em casa por seis horas

Uma mulher foi denunciada ao Conselho Tutelar no município de Várzea Alegre, a 426 Km de Fortaleza, por deixar uma criança de 4 anos sozinha em casa durante seis horas na última sexta-feira (7).

Segundo vizinhos, a mãe teria saído de casa às 16h e só retornou por volta de 21h. Ao chegar no endereço, os agentes do Conselho encontraram a criança dentro da residência, em condições extremamente precárias de higiene.

“Era um ambiente totalmente insalubre e que oferecia riscos, porque tinha um ventilador sem tela de proteção na hélice. Tinha carregador em tomada. A criança estava sozinha no imóvel, que tinha mais de um andar. O que ligava o térreo ao primeiro andar era uma escada giratória de ferro, bastante perigoso”, descreve o delegado Carlos Alberto, que atendeu a ocorrência.

Ele explica que a infratora foi conduzida à delegacia e autuada por abandono de incapaz. “Trata-se de um crime afiançável, e foi arbitrada a fiança, porém, até o encerramento do meu plantão, não foi pago o valor”, afirma. A mulher teria sido liberada no sábado (8), por um juiz do município de Iguatu.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para esclarecer o caso, e aguarda respostas.