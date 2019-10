Mulher é morta por tiro efetuado em assalto à residência em Caucaia

Criminosos mataram uma mulher, identificada como Karine Souza Sampaio, de 22 anos, durante um assalto, na madrugada desta segunda-feira (14), na Travessa Contorno Sul, em Caucaia. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para realizarem os primeiros levantamentos sobre o caso, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com informações da Secretaria, Karine e o esposo estavam em casa, no Bairro Planalto Caucaia, quando suspeitos invadiram a residência e anunciaram um assalto. Mesmo após terem rendido o casal, os criminosos dispararam um tiro, que atingiu a jovem.

A SSPDS informou que a Delegacia Metropolitana de Caucaia investiga o latrocínio, com objetivo de identificar e prender os suspeitos, e que a população pode ajudar a Polícia por meio de informações que podem ser enviadas pelos números 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para o (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O Órgão afirmou ainda que sigilo e o anonimato são garantidos.