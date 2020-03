Mulher é morta com vários tiros em rua de Caucaia

A polícia investiga o assassinato de uma mulher, que ocorreu na noite desta segunda-feira (9), no bairro Cigana, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

A vítima, ainda sem identificação, foi encontrada sem vida na Rua Nossa Senhora das Dores, com várias lesões à bala. De acordo com moradores, foram ouvidos pelo menos dez disparos de arma de fogo no local. À polícia, pessoas da vizinhança disseram ter ouvido o barulho de um veículo saindo em alta velocidade da área onde aconteceu o crime.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais infomrmações sobre o caso e aguarda resposta.

Não foram repassadas quaisquer informações sobre suspeitos nem a motivação do crime. Com medo, nenhum morador se dispôs a falar com a imprensa.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).