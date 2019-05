Mulher é morta com golpes de faca em Sobral, no Ceará

A polícia realiza buscas para tentar prender um suspeito de matar uma mulher a facadas na tarde desta terça-feira (14), em Sobral, no Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima, ainda sem identificação, sofreu várias lesões a faca em uma residência do bairro Terrenos Novos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a levar a mulher para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu após o crime.

O Núcleo de Homicídios e Proteção a Pessoa de Sobral investiga o crime. Equipes da Polícia Civil e Militar realizam buscas para identificar e capturar o suspeito e descobrir a motivação.