Na madrugada da última segunda-feira (25), Natália Ferreira Barão, de 24 anos, foi lesionada gravemente no pescoço com uma garrafa de cerveja quebrada, que a levou ao óbito. O caso ocorreu em Juazeiro do Norte, no bairro São José, em frente a calçada da casa da jovem. O suspeito, que está foragido, é Carlos Rodrigues Silva, que também atingiu o marido da vítima, Cícero Almeida, de 34 anos, no braço, que passa bem.

Natália foi defender a amiga, Maria do Socorro, que já tem uma medida protetiva contra o ex-marido. A mesma se encontrava na casa de Natália, quando Carlos Rodrigues veio procurar a ex-mulher. “Ela foi ao portão e disse: ‘ela não vai agora, vai indo que ela sobe daqui a pouco. Ele respondeu, ‘ela vai é agora’. Ele saiu e depois voltou. Então ela abriu a porta e ele foi logo puxando o cabelo da Socorro, jogou ela no meio da rua”, lembra a mãe de Natália, Maria de Lurdes Ferreira da Silva.

Natália Ferreira chegou ao Hospital Regional do Cariri ainda com vida, mas não resistiu. Foto: arquivo Sistema Verdes Mares

Segundo informações do Núcleo de Homicídio e Proteção da Pessoa do município, que atendeu o caso, o autor já foi identificado e já estão sendo tomadas as providências legais no sentido de concluir o inquérito. Se o acusado não for localizado poderá cair sobre ele uma representação por prisão preventiva.

Consta no Boletim de Ocorrência (BO), que originou o inquérito, que estava ocorrendo uma briga entre o acusado e sua ex-mulher. Natalia entrou na briga e jogou uma garrafa de cerveja no homem. Com o impacto, a garrafa teria quebrado e o mesmo teria lançado mão do gargalo e desferido golpes no pescoço da vítima. Na fuga, ele atingiu Cícero Almeida, marido de Natália.

Atendimento

Natália chegou com vida no Hospital Regional do Cariri (HRC), por volta da meia-noite e 52 minutos de segunda. Como o estado era grave, devido a perda de sangue, já chegou em choque. Os médicos fizeram reanimação por 30 minutos, mas o quadro era irreversível. Cícero Almeida teve alta no mesmo dia. Ele sofreu um corte superficial e foi feita uma sutura na região do pescoço.