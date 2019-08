Mulher é morta a tiros enquanto caminhava com amiga no Planalto Ayrton Senna

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte de uma mulher, morta a tiros, na tarde deste sábado (24), no Bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres caminhavam pela Rua Francisca Maria da Conceição, quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta.

Com os tiros, a vítima morreu no local, enquanto a outra mulher foi atingida na região dos glúteos. Ela foi socorrida e levada para um hospital.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e constatou que a vítma foi morta com disparos de arma de fogo. O DHPP realiza buscas na região com objetivo de localizar e prender os suspeitos.

Disque denúncia

A polícia pede para que a população que tenha alguma informação que colabore com a prisão dos autores do crime que entre em contato através do disque denúncia 181, ou no número de whatsapp (85) 99111.7498. O sigilo e anonimato do denunciante é garantido.