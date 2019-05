Mulher é morta a facadas em Alto Santo

Uma mulher de 31 anos foi morta a facadas na localidade do Sítio Lobo, em Alto Santo, município do Ceará, na manhã desta terça-feira (23). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local do crime e colheu indícios que auxiliarão nos trabalhos policiais.

Identificada como Romerinda Bezerra Rodrigues, a vítima tinha antecedentes criminais por homicídio doloso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Civil do Estado estão em diligências com o objetivo de capturar o responsável pelo crime. Até o momento, ninguém foi preso.