Mulher é morta a facadas dentro de bar em Juazeiro do Norte

Uma mulher foi morta a facadas dentro de um bar localizado na avenida Salgueiro, em Juazeiro do Norte, no Ceará, na madrugada desta quinta-feira (6). Segundo informações da polícia, Rosimeire da Silva Bezerra, de 36 anos, usava drogas em seu bar com o suspeito do crime.

Por volta das 2h30 da manhã, uma amiga que morava com a vítima nos fundos do bar ouviu os gritos pedindo socorro. Chegando ao local, ela encontou a amiga sendo esfaqueada pelo suspeito. Rosimeire morreu no local.

Ainda segundo a amiga, Rosimeire tinha um relacionamento amoroso com o suposto assassino. Ele já responde na Justiça por tráfico de drogas. A polícia identificou a casa do suspeito, localizada no bairro João Cabral. No local foram encontradas a faca usada no crime e uma roupa suja de sangue, supostamente usada por ele no momento do crime.

A polícia segue em busca do suspeito, que até o momento não foi capturado.