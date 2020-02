Mulher é mantida refém dentro de casa e tem carro e pertences roubados no bairro Parangaba

Uma mulher teve a casa invadida por três suspeitos no momento em que entrava na garagem e foi mantida refém por alguns minutos na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Parangaba, em Fortaleza. O trio obrigou a vítima e a filha a ficarem em um dos cômodos da casa e levou o carro dela, além de vários objetos.

Segundo informações registradas em um boletim de ocorrência, a mulher chegava em casa por volta de 14h30, quando suspeitos desceram de um veículo e invadiram o imóvel antes que o portão automático fosse fechado. Eles trancaram o portão e reviraram os móveis da residência levando eletrodomésticos e outros objetos. Não houve agressão às vítimas durante a ação.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

De acordo com a mulher,que preferiu não se identificar, um quarto suspeito dava apoio à ação criminosa do lado de fora. Foram levados duas TVs, um aparelho de microondas, roupas, relógio, dinheiro, além do automóvel.

A vítima registrou o boletim de ocorrência no 5º Distrito Policial, no bairro Parangaba. Até a última atualização da matéria nenhum pertence havia sido recuperado e ninguém suspeito de particiapr da ação havia sido identificado ou preso.