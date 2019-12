Mulher é estuprada por homem que montava móveis de sua casa em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 38 foi estuprada no último dia 25, em Juazeiro do Norte, por um montador de móveis que instalava armários em sua casa. De acordo com a vítima, que preferiu não se identificar, o suspeito fez ela tirar a roupa e a violentou na casa dela, após montar alguns móveis.

O suspeito tem 31 anos e fugiu do local. A delegacia segue em investigações para capturar o agressor. A vítima, trabalhadora autônoma, prestou Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e foi encaminhada para a Polícia Forense do Ceará (Pefoce) para fazer exame de corpo de delito.

De acordo com uma familiar da vítima, o suspeito era conhecido da família e já havia prestado serviços na residência onde ocorreu o estupro. No momento do crime, estavam na casa a vítima, o suspeito e duas crianças, a filha dela e o filho dele. A vítima aproveitou um momento de distração do suspeito, pegou sua faca e correu até o lado de fora de casa, nua. Ele pegou uma tesoura e correu até a vítima, que fechou a porta pelo lado de fora, evitando a saída.

Ela conta que chegou a desmaiar no meio da rua e foi socorrida por vizinhos. Quando os policiais chegaram à casa, o suspeito não estava mais no local.