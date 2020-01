Mulher é estuprada após ser abordada por suspeitos encapuzados em carro, em Ipu

Dois homens encapuzados em um veículo são suspeitos de estuprar e roubar uma mulher de 23 anos natural de Ipu, nesta sexta-feira (3). A vítima foi abordada quando estava na calçada, no Centro de Ipu, e obrigada a entrar no veículo dos criminosos, que estavam armados, segundo informações do delegado do município, Rômulo Melo, responsável pelas investigações do crime.

O caso ocorreu por volta de 19h40, na Rua Dona Maria Correia. Após os crimes, a vítima foi deixada nas margens da CE-329, próximo ao Bairro dos Pereiros, em Ipú. Os criminosos ainda não foram identificados.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam em um carro de cor prata, cujo modelo e a placa não foram identificados, e levaram a vítima para a zona rural de Pires Ferreira, município vizinho a Ipu. Os homens ainda subtraíram o celular da mulher, informou o delegado.

A jovem foi encontrada por uma moradora que a viu pedindo ajuda e chamou a polícia.

Ela foi encaminhada para o hospital municipal de Ipu, onde recebeu atendimento. Na próxima segunda-feira (6), a vítima vai realizar exame de corpo de delito na Perícia Forense de Sobral.