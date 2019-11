Mulher é encontrada morta com ferimentos de faca no Eusébio, na Grande Fortaleza

Uma mulher foi encontrada morta com ferimentos de faca dentro da própria casa no bairro Coaçu, em Eusébio, na Grande Fortaleza, na noite desta quarta-feira (27).

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pertences pessoais da vítima, Liduína Maria Júnior Rios, 60 anos, foram roubados de dentro da residência dela.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi ao local para fazer os primeiros levantamentos das informações que poderão auxiliar nos trabalhos da polícia. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) faz buscas para identificar e prender os envolvidos no crime.