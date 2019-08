Mulher é encontrada morta ao lado de campo de futebol no José Walter

Uma mulher foi encontrada morta ao lado de um campo de futebol localizado no Conjunto Habitacional Cidade Jardim II, no Bairro José Walter. O crime aconteceu na noite deste domingo (18) e de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência a vítima estava sem documentação.

Populares viram o corpo da mulher no matagal e acionaram a Polícia. Segundo a Polícia Militar, a vítima de aproximadamente 18 anos foi morta a facadas.

Além da polícia militar, equipes da polícia civil e da perícia forense foram acionados para atender a ocorrência. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).