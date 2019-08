Mulher é detida por envolvimento em roubo de carga de televisores

Uma mulher foi presa por receptação na última sexta-feira (16), quando a polícia encontrou uma carga de televisores e outros itens roubados na casa dela, na Maraponga.

O roubo aconteceu horas antes, no bairro Genibaú, em Maracanaú. Dois homens, sendo um deles namorado de Narkeline Kesseley Moreira dos Santos, abordaram um caminhão com a carga.

Conforme o delegado Adriano Félix, da delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, a recuperação do material foi possível após reconstituir os passos dos criminosos. "Dois elementos subtraíram a mercadoria mediante grave ameaça com arma de fogo. Nossas equipes passaram a investigar e descobriram que os criminosos se utilizaram de um veículo modelo Fiat Palio no momento do crime. Refizemos a rota desse carro e identificamos a residência em que os criminosos guardaram a mercadoria roubada", relata".

Narqueline foi autuada por receptação, mas não se descarta a participação dela no roubo.

Os outros dois suspeitos permanecem foragidos. O namorado da detida, Arlei Santos Ferreira, já tem passagens pela polícia por roubo e receptação. Ele foi reconhecido pelo motorista do caminhão roubado.