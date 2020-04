Mulher é derrubada em calçada em assalto no bairro Cidade dos Funcionários; vídeo

Dois homens assaltaram e derrubaram uma mulher no chão, no bairro Cidade dos Funcionários, na manhã desta segunda-feira (13). As imagens de uma câmera de segurança da região registraram a ação, na Rua Escrivão Azevedo.

O vídeo mostra a mulher correndo, tentando fugir dos assaltantes. Os homens a alcançaram e a derrubaram na Avenida. A vítima tentou resistir, mas foi arrastada pela via e teve os pertences levados pelos suspeitos. Eles fugiram logo em seguida.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não houve registro de Boletim de Ocorrência sobre o caso até as 15h desta segunda-feira (13). Ainda segundo o órgão, o fato está sendo apurado pelo 13° Distrito Policial.

"A PCCE frisa que os BOs podem ser registrados na Delegacia Eletrônica. A Deletron atende todo o Estado do Ceará. O endereço de acesso é o https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/beo/", ressalta a secretaria.