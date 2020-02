Mulher é baleada pelas costas por companheiro; suspeito é preso com arma e drogas, em Caucaia

Uma mulher foi baleada pelas costas pelo companheiro na manhã deste domingo (9) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O suspeito foi preso com uma arma e drogas.

A vítima foi socorrida para o Instituto Dr. José Frota, na Capital. Não foram divulgadas informações sobre a identificação e o estado de saúde dela.

De acordo com o tenente Cícero Filho, a prisão aconteceu após uma equipe que patrulhava a localidade de Lagoa do Barro ter sido informada por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) a respeito de um homem que estaria realizando disparos de arma de fogo na região. Os agentes chegaram à propriedade e o suspeito tentou fugir, mas foi detido. Ele confessou que baleou a companheira, mas não falou a motivação para o crime.

A mulher ferida foi encontrada consciente na residência e, após receber os primeiros atendimentos de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi levada para o IJF, no Centro de Fortaleza.

Foram apreendidos no local uma arma de fogo com três capsulas deflagradas e uma intacta, uma quantidade de crack e cocaína, além de R$ 1.080,00 em espécie.

O suspeito foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, que está à frente das investigações.