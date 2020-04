Mulher é atropelada e arremessada ao atravessar a Avenida Mister Hull, em Fortaleza

Uma mulher foi atropelada por um carro de passeio na Avenida Mister Hull, no Bairro Antônio Bezerra, na manhã desta quarta-feira (15). Com a colisão, ela foi arremessada. A pedestre e o motorista não vão ser identificados.

Segundo os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher foi entubada e levada ao Hospital Instituto José Frota, no Centro. Ela teve ferimentos graves em diversas partes do corpo.

De acordo com testemunhas, a vítima estava saindo do Terminal do Antônio Bezerra e atravessou a avenida fora da faixa de pedestres. O motorista do veículo afirmou que estava abalado e preferiu não se manifestar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para controlar o tráfego.