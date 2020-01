Mulher é atingida por sete tiros dentro de casa em Caucaia; polícia suspeita de disputa pelo tráfico

Uma mulher foi atingida por sete tiros, na noite desta terça-feira (28), no Bairro Mongubá, no Icaraí, em Caucaia, na Grande Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio teria sido motivada pela disputa do tráfico de drogas na região.

Depois do crime, agentes de segurança realizaram buscas na região e conseguiram identificar a residência de um casal suspeito de ser mandante do crime. Foi feito um cerco no local. Um homem não identificado fugiu e uma mulher foi presa.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe do 12º Batalhão e encaminhada para o Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha. Em seguida, ela foi transferida em uma ambulância para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A polícia também apreendeu pedras de crack dentro da casa dos suspeitos. O homem segue foragido.