Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Juazeiro do Norte

Uma mulher identificada como Dayane da Silva Mascarenhas, de 30 anos, foi morta a tiros, na noite da última sexta-feira (24), no bairro São José, em Juazeiro do Norte. A vítima havia deixado a prisão há pouco tempo e estava usando tornozeleira eletrônica. Ainda não foram identificados os autores do crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos invadiram a casa dela por volta de 23 horas. Os vizinhos disseram que só ouviram os estampidos. No local, os agentes já localizaram Dayane morta.

“Dos autores, não sabemos nada, mas com as diligências da Polícia Civil e Polícia Militar, vamos encontrá-los”, informou o tenente Henrique, supervisor da Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19).

Na residência da vítima também foi encontrada uma quantidade de maconha. Os vizinhos relataram que havia uma movimentação sempre intensa na casa dela e desconfiavam que lá era realizado tráfico de drogas.

Dayane respondia por crimes como furto qualificado e tráfico de drogas. Em janeiro do ano passado, a Polícia Civil fez um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) após a resistência dela à prisão, em Juazeiro do Norte.