Mulher é assassinada a facadas após discussão com vizinho em Juazeiro do Norte

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada deste domingo (26), em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, Damiana Samara Apolinário da Silva, de 27 anos, foi surpreendida pelo vizinho. O suspeito identificado como José Francisco Ramos da Silva teria discutido com Damiana e desferido os golpes contra a vizinha.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Damiana estava acompanhada de uma mulher e o infrator estava com outra mulher, durante uma comemoração. Eles discutiram e começou uma confusão. Neste momento, José Francisco entrou em casa, pegou uma faca e agrediu Damiana e a acompanhante.

Damiana Samara não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. José Francisco e a mulher que estava em companhia dele fugiram.

Ainda de acordo com a SSPDS, a Polícia Militar realizou diligências com objetivo de capturar o suspeito, mas, até a publicação desta matéria ele não tinha sido detido. A Pasta destaca que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar no trabalho da Polícia. As denúncias podem ser feitas por meio do número 181, para o (88) 3102-1102‬, do Núcleo de Homicídios de Juazeiro do Norte, ou para o (88) 98828-9662, WhatsApp do NHPP.