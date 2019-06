Mulher e adolescente são flagradas com drogas em carro de aplicativo de transporte, em Fortaleza

A polícia capturou uma mulher e uma adolescente na tarde desta terça-feira (18), ao interceptar um carro de aplicativo de transporte, no bairro Canidezinho em Fortaleza. Elas levavam um pacote de maconha para entregar a um homem no bairro Jardim Fluminense.

Conforme a polícia, outras duas adolescentes, além do motorista, estavam a bordo do veículo. Durante a vistoria do carro, foi identificado o pacote de maconha escondida na roupa íntima da suspeita.

O condutor foi liberado ao afirmar que estava apenas fazendo a corrida solicitada pelas suspeitas.

As quatro mulheres foram levadas à Delegacia da Criança e do Adolescente para depoimentos. A adulta, de 21 anos, confessou o destino da droga, onde receberia uma quantia em dinheiro.

Duas das adolescentes foram liberadas em seguida, porém uma outra, de 17 anos, permaneceu apreendida. A mulher mais velha foi presa e autuada por tráfico de drogas.

A polícia agora investiga a identidade da pessoa que receberia os entorpecentes.