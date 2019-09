Mulher e adolescente são capturados suspeitos de torturar três integrantes de facção em Maracanaú

Uma mulher foi presa e um adolescente foi apreendido, na manhã desta segunda-feira (16), suspeitos de torturar três pessoas. As vítimas, pertencentes à mesma facção dos supostos torturadores, foram mantidas em cárcere privado na última terça-feira (10) em Maracanaú. A Polícia Civil acredita que outras pessoas, incluindo menores de idade, estejam envolvidas no crime.

De acordo com o inspetor Antônio Morais, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, Samara Evelin da Silva Rodrigues, a “Indiazinha”, de 25 anos, e um adolescente de 17 anos estavam mantendo dois homens e uma mulher, sob agressão, em um apartamento do condomínio Orgulho do Ceará, pois as vítimas teriam desobedecido ordens da facção.

As vítimas, conforme o inspetor, foram resgatadas por uma equipe da Polícia Militar no dia seguinte ao sequestro, na quarta-feira (11), e encaminhadas para o Hospital Instituto Doutor José Frota, tendo uma delas recebido alta médica. Morais afirmou ainda que o objetivo dos suspeitos seria o de torturar os colegas de facção até a morte e gravar toda a ação para enviar a filmagem para o presídio de onde vinham as ordens de execução.

Conforme informações do inspetor, Samara Evelin e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú e serão indiciados por tentativa de homicídio, tortura, cárcere privado e organização criminosa. Samara será autuada também por tráfico de drogas. Depois de passar pela delegacia de Maracanaú, o adolescente foi para a Delegacia da Criança e do Adolescnete.