Mulher de 29 anos é morta a tiros dentro de pousada e encontrada sem roupa por funcionários

Uma cearense de 29 anos identificada como Lúcia Suelen da Silva Sampaio foi encontrada morta em uma pousada na cidade de Marizópolis, na Paraíba, na madrugada desta terça-feira (19). Ela estava acompanhada de um homem na pousada. A polícia de Sousa, na Paraíba, investiga o caso como suspeita de feminicídio. O homem fugiu após o crime.

A vítima é natural do Crato, no Ceará, e morava em Fortaleza. Ela deixa três filhos.

Lúcia Suelen da Silva Sampaio foi encontrada morta em uma pousada na Paraíba. Foto: Reprodução

Segundo testemunhas, durante a madrugada foram ouvidos três tiros nos arredores da pousada onde o casal estava hospedado. O local fica em um posto de combustível e funcionários viram quando o homem fugiu a pé com uma arma na mão. A mulher foi encontrada morta pelos funcionários do posto, sem roupa e caída no chão, segundo informações do G1 Paraíba.

Câmeras de segurança do local registraram imagens do suspeito, mas o homem ainda não foi encontrado pela polícia.