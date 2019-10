Mulher com tornozeleira eletrônica é flagrada furtando farmácia no Bairro Jardim Iracema

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que uma mulher furta produtos de uma farmácia na noite dessa quarta-feira (2), na Avenida Coronel Carvalho, no Bairro Jardim Iracema. Por meio das imagens, é possível ver que a suspeita é monitorada por uma tornozeleira eletrônica.

No vídeo, a mulher, que transita pelos corredores e para em frente a uma das prateleiras, pega algumas mercadorias e as esconde dentro do vestido que estava usando. De acordo com funcionários da drogaria, ela subtraiu cerca de dez produtos. Eles afirmaram também que o estabelecimento estava pouco movimentado no momento do furto e acionaram a segurança do lugar para deter a suspeita, porém os vigilantes não chegaram a tempo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que ainda não foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o furto, mas mesmo assim a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.