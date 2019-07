Mulher com histórico de internações psiquiátricas é suspeita de matar vizinho em Cariús

Uma mulher com histórico de internações psiquiátricas foi presa suspeita de matar um agricultor na zona rural de Cariús, interior do Ceará, no fim da tarde desta segunda-feira (29). De acordo com Linconllin Guedes, da delegado em Jucás, a suspeita de 27 anos também feriu o padastro Francisco Barbosa de Oliveira, 57 anos, com a mesma faca com que matou o vizinho.

Segundo o investigador, a suspeita tinha recebido alta de uma internação há cerca de 5 dias. A vítima, Maurílio Barbosa Rodrigues, 49 anos, era vizinha do padrasto da mulher. Ele viu uma briga entre os dois, tentou intervir e acabou ferido e morto a facadas.

Ao chegar ao local do crime, os policiais encontraram a mulher muito agressiva e precisaram imobilizá-la.

A mulher foi presa por homicídio e lesão corporal dolosa e aguarda audiência de custódia na Delegacia Regional de Iguatu.