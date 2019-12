MPCE investiga crimes de corrupção e associação criminosa no Demutran de Nova Russas

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cumpriu, na manhã desta terça-feira (10), por meio da Operação "Roda Viva", quatro mandados de busca e apreensão na sede do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) do município de Nova Russas, a 316 km de Fortaleza.

As investigações apontam a existência dos crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e associação criminosa, além de outros ilícitos ligados à liberação irregular de veículos no âmbito do Demutran do município. O cumprimento dos mandados também ocorreu nos endereços residenciais dos investigados: Massilon Ferreira de Sousa, chefe do Demutran de Nova Russas; Maria das Graças Calixto da Silva, servidora do Demutran; e Valcélio Abreu Rodrigues, chefe de gabinete da Prefeitura de Nova Russas.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com o Demutran da cidade, bem como a prefeitura municipal, mas as ligações não foram atendidas.

A Justiça determinou, ainda, a suspensão provisória do exercício dos cargos ocupados por Massilon Ferreira de Sousa e Maria das Graças Calixto da Silva.

A Operação “Roda Viva” contou com a participação da 2ª Promotoria de Justiça de Nova Russas, da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) e da Polícia Civil. As medidas foram autorizadas, a requerimento do Ministério Público, pelo juiz Luiz Eduardo Viana Pequeno, titular da 2ª Vara de Nova Russas.