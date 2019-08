MPCE denuncia cabeleireiro que matou companheira e enteada a facadas em Itapipoca

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ofereceu uma denúncia, na última quinta-feira (15), contra o cabeleireiro Francisco Marlim Oliveira Lima, acusado de matar a companheira e a enteada de dois anos no dia 8 de junho no município de Itapipoca, na Região Norte do Ceará. Após o crime, Francisco Marlim ligou para a mãe da vítima e confessou que havia matado as duas.

O suspeito foi denunciado pelo crime de feminicídio qualificado por motivo torpe, uso de meio cruel, utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, com as causas de aumento de pena da prática na presença de ascendente e contra menor de 14 anos.

Duplo feminicídio

No dia 8 de junho de 2019, Francisco Marlim assassinou a companheira com golpes de faca na frente da filha da vítima. Em seguida, ele desferiu golpes de faca contra a criança, que também faleceu no local do crime.

O criminoso sentia ciúmes decorrente das visitas semanais que o pai da enteada fazia a criança. Segundo a polícia, a mulher decidiu acabar com o relacionamento, dizendo ao suspeito que iria retornar à casa de sua mãe. Ela também chegou a pedir ao companheiro que fosse embora da residência onde eles moravam.



Logo após o ocorrido, Francisco Marlim fugiu e foi encontrado por familiares na localidade de Olho D'água, onde se entregou às autoridades policiais. Em depoimento na delegacia, o acusado confessou a autoria do crime.