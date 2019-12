MPCE cumpre 44 mandados de prisão preventiva contra membros de facções criminosas

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) cumpre, na manhã desta quarta-feira (11), 44 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão, em Fortaleza e outras sete cidades do Ceará. As operações Banguê e Saratoga/Pacajus trabalham contra membros de facções criminosas com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), os agentes descobriram que os líderes dos grupos investigados contavam com a ajuda de vários criminosos que atuavam como gerentes do tráfico de drogas, como “correrias” (soldados do tráfico), “laranjas” (forneciam suas contas bancárias para a movimentação do dinheiro escuso), além de executores de outras ações criminosas, tais como homicídios, ameaças e assaltos, que garantiam a “tranquilidade” e o angariamento de fundos para os negócios ilícitos.

Os mandados judiciais foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza e estão sendo cumpridos nos seguintes municípios:

Pacajus (10 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão);

Fortaleza (5 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão);

Boa Viagem (2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão);

Quixeramobim (1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão);

Ipu (1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão);

Barreira (1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão);

Limoeiro do Norte (1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão) e

Pacatuba (1 mandado de prisão preventiva e 1 mandado de busca e apreensão).

Mandados no sistema penitenciário estadual

Outros 19 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão são cumpridos no sistema penitenciário estadual, e 3 mandados de prisão preventiva no sistema penitenciário federal.

Além dos mandados que estão sendo cumpridos, a Vara de Delitos de Organização Criminosa deferiu outros 16 mandados de prisão preventiva, que permanecerão em aberto em face da não localização dos acusados.

As Operações contam com o apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin), do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO), da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (Coint) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).