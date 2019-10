MPCE cumpre 14 mandados de prisão contra organização criminosa que falsificava documentos

Ministério Público do Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpre na manhã desta quinta-feira (24) 14 mandados de prisão contra membros de uma organização criminosa que falsificava documentos públicos e particulares. Um advogado e um contador estão entre os alvos da operação. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 17 de busca e apreensão. Os suspeitos atuavam em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Com o aopio da Polícia Civil, os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão nos escritórios e residências do advogado e do contador que não tiveram a identidade reveladas.

Com o material de falsificação os criminosos conseguiam agir na praça, desde compras fraudulentas no comércio à captação de empréstimos financeiros de altos valores. Os suspeitos também adulteravam veículos automotores e fraudavam o pagamento de fianças.

Documentos fabricados

Os suspeitos tinham habilidade para fabricar documentos de transferência veicular (DUTs), carteiras de identidade, carteiras profissionais e de habilitação, títulos de eleitor, cartões de crédito, procurações, “batidas de chassi”, boletos e comprovantes de pagamento de fiança criminal, certificados e certidões escolares, e contracheques.

Para cada atividade existia um grupo específico dentro da organização onde era endereçado o material criminoso.

Negociações

Na organização criminosa os investigadores descobriram que existia uma pessoa que fazia o contato com os "clientes", fornecedores e receptadores e realizava negociações para conseguir conquistar os objetivos criminosos do grupo.

Após as encomendas terem sido solicitadas os criminosos usavam a célula da organização especializada para confecção física dos papéis.

Mandados

Em Fortaleza, estão sendo cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e 09 mandados de busca e apreensão.Em Caucaia, 2 mandados de prisão preventiva e 01 mandado de busca e apreensão. Em Pacatuba 2 mandados de prisão preventiva e 02 mandados de busca e apreensão.No Sistema Prisional do estado 2 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de busca e apreensão.

A Operação denominada de Saratoga está sendo realizada pelo Grupo Espescial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), com o apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado – COIN.