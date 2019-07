MPCE analisa caso de Uruburetama buscando datas e quais crimes aconteceram

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) acompanha de perto as denúncias dos abusos sexuais sofridos por pacientes do médico e atual prefeito de Uruburetama, José Hilson de Paiva, de 70 anos. Conforme apurado pela reportagem junto à fonte atuante no órgão, o MPCE, investiga o caso e busca saber em quais datas exatas os fatos aconteceram e quais os crimes que podem ser configurados em cada uma das ações.

Conforme informações provenientes do Ministério Público, José Hilson ainda não ouvido pelas autoridades do órgão acusatório. O MPCE trabalha atualmente identificando cada uma das vítimas e as ouvindo de forma oficial. Outra ação relatada por eles é que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) já foi acionado para informar se há processos contra o médico sob o ponto de vista ético.

Todas as imagens dos vídeos divulgados pelo Sistema Verdes Mares, que mostram o médico cometendo crimes sexuais contra as pacientes, estão em um pen drive sob perícia de equipes do MPCE. As gravações teriam sido feitas pelo próprio prefeito, sem que as vítimas percebessem que estavam sendo filmadas. O advogado de José Hilson informou à reportagem, na manhã desta segunda-feira (15), que iria solicitar ao MPCE acesso à todas estas gravações, até então desconhecidas pela defesa.

Por meio de nota pública, o MPCE informou que a investigação em desfavor de Paiva é coordenada pela Promotoria de Justiça de Uruburetama com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc). O Ministério também se posicionou dizendo que "medidas judiciais estão sendo tomadas visando elucidar todas as condutas delitivas e punir rigorosamente o responsável".