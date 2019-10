MP envia ao Comando da PM pedido de reconstituição da morte de jovem em Fortaleza

Quase 40 dias depois da morte do adolescente Juan Ferreira dos Santos, de 14 anos, o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu que seja feita a reconstituição do crime. O jovem morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um policial durante um tumulto no bairro Vicente Pinzón, ocorrido no dia 13 de setembro deste ano.

O objetivo do requerimento, enviado ao Comando-Geral da Polícia Militar do Ceará é esclarecer se pela distância em que o PM Breno Barroso Soares se encontrava no momento da ação, daria para atingir a vítima. O documento tem a assinatura do promotor de Justiça Militar, Sebastião Brasilino de Freitas Filho.

Segundo relatos dos pais do adolescente, durante uma reunião de amigos na Praça do Mirante, por volta de 22h30, o adolescente foi alvejado na cabeça e nas costas. Entretanto, os agentes de segurança presentes no local informaram terem atirado para o chão, mas as balas acabaram atingido o rapaz.

O suspeito de matar Juan Ferreira foi conduzido para o Presídio Militar.