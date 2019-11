Mototaxistas suspeitos de matar agente de trânsito que combatia pirataria são presos em Sobral

Quatro mototaxistas foram presos nesta quarta-feira (6), suspeitos de participação no assassinato do agente de trânsito Jackson Marques Bezerra, ocorrido em julho deste ano em Sobral, região norte do Ceará. Os presos foram trazidos para Fortaleza para interrogatório.

Segundo a Polícia Civil, o grupo estava insatisfeito com a atuação do servidor municipal, que comandava a equipe de fiscalização dos serviços de transporte público da cidade. Um quinto suspeito, o autor dos disparos, identificado como Marcos Felipe Araújo de Oliveira, segue foragido.

Ainda conforme as investigações, a vítima passou a fiscalizar com maior frequência os serviços realizados por topiques, mototaxistas, “mototaxistas piratas” e as linhas de ônibus, o que acabou despertando a insatisfação do grupo criminoso.

Foram presos os mototaxistas Jonathan Mouta, de 30 anos, que já tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, crime contra a administração pública e contravenção penal e Carlos Cesar Vasconcelos Moreira Júnior, apontados como mentores do crime.

Os dois chamaram Alexandre Torres do Nascimento, de 30 anos, e Henrique Ferreira da Silva, 23 anos, que tiveram a incubência de conseguir um par de batas (espécie de roupa que identifica os mototaxistas), para cometer o crime sem deixar suspeitas.

O crime

De acordo com o delegado Marcos Áurélio, para realizar o assassinato, os suspeitos tomaram uma motocicleta de assalto na cidade de Massapê e a esconderam. Eles colocaram uma placa clonada de outro veículo na moto e fizeram todo um estudo de rotina da vítima. No dia 18 de julho, eles abordaram o agente de trânsito, atiraram várias vezes e fugiram em seguida. Jackson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.