Motorista suspeito de abastecer carro de luxo em posto e fugir sem pagar conta é preso em Fortaleza

Um homem foi preso em Fortaleza e autuado por estelionato por suspeita de fugir de um posto de combustíveis em Maranguape sem pagar a conta depois de abastecer o carro de luxo que dirigia, na quarta-feira (16). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (21), pela Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a polícia, o motorista identificado como Ismael Coelho Leite, de 29 anos e sem antecedentes criminais, parou no estabelecimento, que fica no bairro Cágado, e pediu para que o frentista completasse o tanque do veículo com gasolina. Depois disso, acionou o carro e fugiu do local.

Após buscas, policiais localizaram o suspeito trafegando pelas ruas do bairro Parangaba, já em Fortaleza, e o abordaram. Com ele não foi encontrado nenhum material ilicito. Os agentes contaram com a ajuda das câmeras de monitoramento do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) para encontrar o suspeito.

Ismael Coelho Leite foi encaminhado para a delegacia distrital da Parangaba, onde ficou detido.