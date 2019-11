Motorista reconhece assaltante e evita assalto a ônibus em Maracanaú

A Delegacia Metropolitana de Maracanaú investiga um grupo que pratica assaltos contra ônibus na Grande Fortaleza. Na noite desta desta sexta-feira (29), um motorista evitou um assalto após reconhecer uma mulher que participou de um roubo à mesma linha na semana passada. O motorista parou o ônibus antes de ação começar e registrou a ocorrência na Polícia Civil.



O condutor, que prefere não ser identificado, disse ao Sistema Verdes Mares que uma mulher deu o sinal de parada e entrou no coletivo. Ao perceber de que se tratava de um outro assalto ele estacionou o ônibus. A mulher desceu do coletivo e fugiu. O motorista conta que ainda tentou persegui-la, mas desistiu. Depois, ele levou o ônibus até a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo condutor do veículo.



O motorista lembrou que o grupo assaltou o mesmo coletivo na última quinta-feira (28). Ele diz que a forma de agir do grupo, formado por três homens e uma mulher, age da mesma forma. A mulher dá sinal e se passa por passageira. Quando ela entra, os outros três sobem no coletivo em paradas seguintes e anunciam o assalto. O grupo recolhe celulares, bolsas e outros pertences dos passageiros.



“Eles usam uma moça como isca e ela dá sinal e a gente para o ônibus pensando ser passageiro normal. E eles sobem e pagam até a passagem direitinho e duas e três paradas depois anunciam o assalto e levam tudo dos passageiros”, disse.

Até o início da tarde deste sábado (30), ninguém foi preso.