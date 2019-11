Motorista que cuspiu e agrediu mulher após discussão no trânsito é conduzido à delegacia para depôr

O motorista que agrediu e cuspiu o rosto de uma auxiliar de consultório após uma discussão de trânsito no bairro Papicu, em Fortaleza, foi conduzido pela polícia até a delegacia do 15º Distrito Policial nesta terça-feira (27) para prestar depoimento.

Após discutir com o motorista, Débora Lino de Oliveira Rocha foi seguida por ele até o trabalho. Um vídeo feito por uma testemunha mostra o momento em que Débora sofreu um soco, foi cuspida no rosto e também é xingada.

O homem foi encontrado dentro da residência dele, um apartamento na Praia de Iracema, após investigações da polícia. A vítima e testemunhas que presenciaram as agressões também foram chamadas para depor.

Discussão e perseguição

Débora Lino de Oliveira Rocha conta que estava seguindo para o trabalho quando no cruzamento da avenida Santos Dumont com rua Otávio Lobo, foi trancada pelo motorista.

Ela relata que, após ser ofendida pelo motorista, fez um gesto obsceno para ele. "Infelizmente, eu soltei um gesto obsceno e aí segui o meu caminho até o meu trabalho e depois percebi que ele estava me seguindo, passando por cima de calçada, de tudo para tentar chegar até o meu carro", relata.

Após chegar ao trabalho e estacionar o carro, Débora conta que o motorista parou ao lado e ameaçou agredi-la. "Quando eu estacionei o carro na frente do meu trabalho, ele parou do meu lado, desceu do carro e disse: 'você vai levar uma surra'. E aí, ele veio para cima de mim, me cuspiu e depois quando eu ia revidar esse ato, ele socou o meu nariz".