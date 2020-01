Motorista perde o controle do carro e capota na BR-116, no Alto da Balança

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) registrou, na noite desta quarta-feira (1º), um acidente envolvendo um automóvel, no bairro Alto da Balança, em Fortaleza. A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que, o motorista identificado como Jéferson Barbosa Ferreira Batista, de 24 anos, saiu sem ferimentos do acidente e que se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A polícia disse também que o condutor possui antecedentes criminais.O condutor foi encaminhado para uma Unidade Hospitalar com uma Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito foi controlado com a ajuda dos agentes da PRF.