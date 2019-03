Motorista perde o controle, bate em poste e capota o carro na Aerolândia

Um motorista de aproximadamente 40 anos, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle do carro, bateu em um poste e em seguida capotou na Rua Capitão Aragão, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, no início da noite deste domingo (24).

O condutor ficou preso no veículo e foi resgatado por moradores do local. Ele estava usando cinto de segurança. A velocidade permitida na via é de 40 km/h.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Samu e levado para um hospital particular. Ele estava consciente e o estado de saúde foi considerado estável.