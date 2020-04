Motorista perde controle de carro e destroi barreira sanitária de Pires Ferreira

O motorista de um automóvel perdeu o controle e derrubou nesta segunda-feira (20) a tenda da barreira sanitária localizada na entrada do município de Pires Ferreira, a 297 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o acidente foi registrado por volta das 5h na rodovia CE-329. No momento do acidente, não havia ninguém na barreira sanitária.

A cidade monstou uma estrutura para fiscalizar a entrada cidade pois os limites foram fechados por decreto para evitar o avanço no novo coronavírus.

Um enfermeiro que trabalha no município e não quis se identificar afirmou ao Sistema Verdes Mares que o homem dirigia em alta velocidade. Além de bater na barreira sanitária, o enfermeiro disse que o veículo derrubou um poste de eletricidade.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde em Varjota, distante 22 km de Pires Ferreira. A polícia disse também que uma equipe policial tenta identificá-lo para contactar com a família e para realizar outros procedimentos necessários.