Motorista morre depois de ser atropelado por condutor com sinais de embriaguez em Maracanaú

Um motorista morreu depois de ser atropelado por um condutor com sinais de embriaguez na Rua 74, no Conjunto Jeireissati II, em Maracanaú, durante a noite deste domingo (27). A vítima estava parada na via verificando um problema mecânico quando foi atingida por outro carro de passeio.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, Jorge Lemos Barroso, de 40 anos, trabalhava como motorista de aplicativo e era morador da região. Após o acidente, a população revoltada quis linchar o condutor responsável pelo acidente, mas os agentes conseguiram chegar a tempo de evitar a agressão.

"O rapaz do carro preto parou para consertar o veículo e quando o outro veio impressou junto com o carro. Quando nós chegamos ao local ele estava perto de ser linchado, a gente conteve, chamou o Samu e ele fez um curativo", explicou o Sargento Barros, da Polícia Militar.