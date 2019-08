Motorista morre ao bater carro em poste, em Caucaia

Um homem ainda não identificado morreu, na manhã desta quarta-feira (14), quando o carro em que dirigia se chocou contra um poste localizado na Avenida Central, em Tabuba, no Município de Caucaia. De acordo com os moradores da localidade, a vítima, que estava só no veículo no momento do acidente, teria passado mal, perdido o controle do automóvel e batido de frente no poste de energia elétrica da Avenida.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu) e equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) estiveram no local, mas o motorista não resistiu aos ferimentos. A reportagem entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia e o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual que informaram que não foram acionados sobre esta ocorrência.