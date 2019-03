Motorista invade residência no José Walter depois de colidir com motociclista

Um motorista de 82 anos atravessou o canteiro central da Avenida D, no José Walter, colidiu com um condutor de motocicleta e invadiu uma residência, onde também funciona um salão de beleza. O acidente foi registrado no último sábado (9). Os envolvidos não tiveram os nomes revelados.

Segundo relato do proprietário da casa atingida, o motorista do veículo é conhecido da família e passou mal ao volante, o que teria provocado o acidente. “Ele passou mal e adentrou na nossa casa. É nosso conhecido de vista, não temos uma amizade, mas é uma pessoa de bem”, explica Ciro.

Não havia clientes no momento do acidente, uma vez que o estabelecimento havia fechado às 13h. Contudo, o motociclista precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou fratura do fêmur do condutor.

Ainda conforme Ciro, o filho do motorista do veículo se comprometeu a arcar com os custos da reforma da residência, que teve portão, janela e paredes destruídas. “Só atribuo a um livramento grande de Deus, não só para minha família, mas também para clientes e transeuntes e dele próprio que não bateu em um lugar que traria um prejuízo maior fisicamente”.