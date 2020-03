Motorista invade casa após perder o controle do veículo durante tentativa de assalto no José Walter

Uma casa localizada no cruzamento na rua 58 com a rua 95, no bairro Prefeito José Walter, foi invadida por um carro na noite desta quinta-feira (19), após a condutora perder o controle durante uma tentativa de assalto.

Testemunhas afirmam que a mulher, que não teve a identidade revelada, teve o carro trancado na via por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos estariam a vítima.

Com a colisão, o portão da residência foi arrancado e atingiu um veículo que estava estacionado na garagem do imóvel. O muro da casa também ficou danificado.

De acordo com testemunhas, a motorista teve ferimentos leves e foi socorrida para um hospital particular. Os moradores da residência não ficaram feridos.

A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar os suspeitos da tentativa de assalto.