Motorista é resgatado de porta-malas e três pessoas são presas após assalto no Antônio Bezerra

A polícia resgatou um motorista do porta-malas do próprio carro e prendeu três homens após um assalto na rua Coronel Matos Dourado, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (29).

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi rendida por volta das 20h40, próximo a residência. Ele foi amarrado e os criminosos ficaram circulando com ele pela cidade. Um dos suspeitos estava com uma arma de fogo.

O veículo que a vítima e os criminosos estavam foi interceptado pela polícia no bairro Henrique Jorge, depois dos agentes receberem informações de uma testemunha que tinha presenciado o início da ação.

Os criminosos foram encaminhados para o 10º Distrito Policial onde serão autuados. Eles foram identificados como Cícero Haroldo Pereira Jesuíno, José Fabrício Ribeiro Soares e Antônio Anderson Pereira Araújo.