Motorista é rendido com faca e obrigado a mudar rota durante assalto a ônibus em Maracanaú

Um motorista de um ônibus que faz a linha Jereissati 1 foi rendido com uma faca e obrigado a mudar a rota do coletivo durante um assalto no município de Maracanaú, na noite desta segunda-feira (9).

De acordo com testemunhas, quatro homens embarcaram na Avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza e anunciaram o assalto próximo ao Quarto Anel Viário, na região metropolitana.

Mais de 20 celulares foram roubados, além de carteiras e bolsas. Os criminosos usaram sacos de lixo para guardar os objetos.

Durante a ação, três suspeitos recolheram os pertences das vítimas, enquanto um criminoso armado com uma faca mandou o motorista desviar a rota para a cidade de Caucaia.

Os quatro criminosos desembarcaram e fugiram a pé no Bairro Urucutuba, em Caucaia.

Conforme as testemunhas, no retorno para a rota o condutor do coletivo abordou uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) que passava pelo local e comunicou o fato.

As vítimas foram encaminhadas para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde fizeram o registro da ocorrência. Policiais realizam buscas na região para tentar capturar os suspeitos.