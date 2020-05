Motorista é preso por porte ilegal de arma de fogo em barreira sanitária na Avenida Mister Hull

Um motorista foi preso em flagrante com uma arma de fogo na tarde desse domingo (10), em uma barreira sanitária situada na divisa entre Fortaleza e Caucaia, na Mister Hull, avenida que corta a Capital e o município da Região Metropolitana. A fiscalização no local é uma das medidas de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. No veículo, ocupado pelo suspeito e outras três pessoas, os agentes encontraram maconha e, ainda, com um dos passageiros, cocaína.

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Guilherme Inácio de Sousa, de 21 anos, estava conduzindo o carro, no qual levava dois outros homens e uma mulher, quando foi abordado pelos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Durante uma vistoria no automóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 6 cartuchos de munição e maconha. Ao ser interrogado, o motorista confessou ser o proprietário da arma.

Ainda durante a abordagem, a Polícia Militar informou que encontrou uma pequena porção de cocaína com um dos passageiros, identificado como Francisco Tarcísio Ítalo Rodrigues de Sousa, 26. Além das drogas, da arma e das munições, os agentes apreenderam o veículo, aparelhos celulares e uma quantia de dinheiro em espécie.

Em seguida, de acordo com a PM, o motorista, os três passageiros e as apreensões foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia (Itambé II), onde Guilherme foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Já Francisco Tarcísio foi liberado ao assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por consumo de drogas. Os outros dois ocupantes também saíram após depoimento.