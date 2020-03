Motorista é preso por dirigir carro com placas 'clonadas' no bairro Jangurussu, em Fortaleza; vídeo

Um motorista foi preso na manhã dessa quarta-feira (4), no bairro Jangurussu, em Fortaleza, ao trafegar na Avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral), em um veículo com placas "clonados". Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Arllen Santos Ferreira, de 22 anos, foi encaminhado para o 6º Distrito Policial (Messejana), onde foi autuado por receptação. Imagens do Núcleo de Videomonitoramento, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mostram o momento em o suspeito é abordado pelos militares.

No vídeo, é possível ver Arllen Santos parado no trânsito, em um veículo modelo Chevrolet Onix, de cor vermelha. Ao perceber a presença de uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito tenta manobrar o automóvel, mas, sem sucesso, sai do carro. Com a aproximação dos agentes, o motorista tenta fugir ao entrar em uma localidade próximo à via. Porém é perseguido pelos policiais, que logo o capturam.

Conforme a Secretaria da Segurança, os agentes comprovaram a adulteração das placas ao verificar os sinais de identificação do veículo. A Pasta informou, também, que o veículo original foi identificado em outro ponto da cidade, por meio da Ciops.

A SSPDS afirmou que a Polícia apreendeu, ainda, um revólver calibre 38, carregado com seis munições, ao revistar o suspeito. Arllen foi encaminhado ao 6° DP, situado no bairro Messejana, no qual foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.