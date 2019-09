Motorista é preso com carga de cigarros sem nota fiscal avaliada em R$ 2,5 milhões 

Cerca de 500 mil carteiras de cigarro foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro de um caminhão carregado de silagem no quilômetro 71 da BR-116, em Chorozinho, no interior do Ceará, na madrugada deste sábado (7). A carga foi avaliada em R$ 2,5 milhões. O motorista foi preso em flagrante por contrabando.

Segundo a PRF, o veículo transitava no sentido Fortaleza por volta das 4h da manhã. O motorista do caminhão, de 51 anos, alegou que a carga não possuía nota fiscal. Após vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de mil caixas de cigarros coreanos contrabandeados por baixo da silagem.

Outras apreensões

Segundo a PRF, em 2019 foram apreendidos 163 mil pacotes de cigarros contrabandeados no Ceará, o que equivale a mais de R$ 8 milhões, representando um aumento de mais de 7,700% em relação a todo o ano de 2018.

No dia 8 de abril, um homem foi preso e uma carga com mais de 50 mil maços de cigarro foi apreendida em Beberibe, litoral leste do Ceará. A mercadoria contrabandeada chegou ao Estado por meio de um navio e transportada para a costa em uma embarcação menor, na Praia de Parajuru.

Já no dia 31 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados em um caminhão, no trecho da BR-116 que cruza o município de Milagres. O condutor do veículo, que seguia em direção a Pernambuco, abandonou o caminhão na rodovia e conseguiu fugir mesmo com a perseguição policial.