Motorista e passageiro são detidos transportando bois mortos em porta-malas de carro em Chorozinho

Um motorista e um passageiro foram detidos transportando bois mortos em porta-malas na BR 116, em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carne bovina seria destinada para consumo humano.

Os animais mortos estavam acondicionados junto a pneus e ferramentas no porta-malas e no assento traseiro do carro de passeio.

Os agentes não informaram a identificação dos homens. Os suspeitos não informaram a origem dos animais, disseram apenas que seriam levados para Maracanaú. O passageiro era fugitivo da cadeia da cidade de Pindoretama e tinha mandado de prisão em aberto.

A dupla foi detida por suspeita de furto dos animais e o caso encaminhado para a cidade de Horizonte.