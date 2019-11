Motorista é condenada a 10 anos de prisão por ter atropelado e matado criança de 11 anos

A motorista Ana Paula Rodrigues Muniz, acusada de atropelar e matar uma criança de 11 anos, foi condenada a 10 anos de prisão em julgamento ocorrido nesta quarta-feira (13), na 2ª Vara do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Foram 9 anos por homicídio e um por omissão de socorro.

Kaic Roniele Sousa Gurgel foi atropelado quando Ana Paula fez o retorno na avenida Godofredo Maciel, no bairro Maraponga. O menino seguia de bicicleta para a igreja, acompanhado pela mãe.

A defesa de Ana Paula informou que vai recorrer da decisão. Enquanto isso, ela vai esperar o resultado do recurso em liberade.

Atropelamento

Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Kaic estava de bicicleta indo com a mãe, Katiana Macena de Sousa Gurgel, para a igreja quando foi atropelado por veículo de luxo dirigido por Ana Paula. Após parar para fazer um retorno, ela não respeitou a prioridade que deveria ser dada aos ciclistas na ciclovia e, ao fazer a manobra, bateu na bicicleta do garoto.

Bicicleta da criança foi levada para delegacia Kid Júnior

Ainda segundo a denúncia, mesmo diante do alerta da mãe de Kaic, a motorista prosseguiu com a manobra, passando com o automóvel por cima do corpo da criança e o arrastando por alguns metros. Em seguida, fugiu do local, sem prestar ou solicitar qualquer tipo de socorro.

Ana Paula foi acusada de homicídio com dolo eventual, quando é assumido o risco de matar.

Ela disse à época que, ao fazer um retorno na via, sentiu uma pancada no veículo, mas não conseguiu identificar o que havia ocorrido. Após chegar em casa, ela decidiu se apresentar ao 30º Distrito Policial (DP). Na delegacia, relatou o caso e salientou que de nenhuma forma sabia se tratar de um acidente.